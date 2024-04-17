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Filenin Sultanları'nın 2024 voleybol Milletler Ligi geniş kadrosu belli oldu!

2024 voleybol Milletler Ligi ilk haftası 14 Mayıs'ta başlıyor. Filenin sultanları Antalya'da ilk hafta maçına 15 Mayıs’ta çıkacak. Milletler ligi için Filenin Sultanları’nın geniş kadrosu açıklandı. Peki, geniş Kadroda hangi isimler yer alıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? Maçlar saat kaçta olacak? İşte detaylar…

Haber Merkezi
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Filenin Sultanları'nın 2024 voleybol Milletler Ligi geniş kadrosu belli oldu!
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Milletler Ligi geniş kadrosundaki isimler

Pasörler

  • Cansu Özbay
  • Elif Şahin
  • Sıla Çalışkan
  • Dilay Özdemir

Pasör Çaprazları

  •  Melissa Vargas
  • Alexia Karutasu
  • Tutku Burcu Yüzgenç
  • Defne Başyolcu

Smaçörler

  •  Hande Baladın
  • Ebrar Karakurt
  • İlkin Aydın
  • Meliha Diken
  • Derya Cebecioğlu
  • Saliha Şahin
  • Tuğba İvegin
  • Bianka İlayda Mumcular
  • İdil Naz Başcan

Orta Oyuncular

  • Eda Erdem Dündar
  • Zehra Güneş
  •  Aslı Kala,
  • Beyza Arıcı
  • Kübra Akman
  • Yasemin Güveli
  • Bahar Akbay
  • Bengisu Aydın
  • Deniz Uyanık 

Liberolar

  • Simge Aköz,
  • Gizem Örge,
  • Ayça Aykaç Altıntaş,
  • Melis Yılmaz

Miletler Ligi maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2024 Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya’da, ikinci haftada 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika’da, üçüncü haftada ise 11-16 Haziran 2024 tarihlerinde Çin’de mücadele edecek.

Miletler Ligi ilk haftasındaki maç programı

 15 Mayıs çarşamba

  • 20.00 / Japonya - Türkiye

16 Mayıs perşembe

  • 20.00 / Hollanda - Türkiye

18 Mayıs cumartesi

  • 20.00 / İtalya - Türkiye

19 Mayıs pazar

  • 20.00 / Fransa - Türkiye