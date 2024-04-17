Filenin Sultanları'nın 2024 voleybol Milletler Ligi geniş kadrosu belli oldu!
2024 voleybol Milletler Ligi ilk haftası 14 Mayıs'ta başlıyor. Filenin sultanları Antalya'da ilk hafta maçına 15 Mayıs’ta çıkacak. Milletler ligi için Filenin Sultanları’nın geniş kadrosu açıklandı. Peki, geniş Kadroda hangi isimler yer alıyor? Maçlar hangi ülkeler ile oynanacak? Maçlar saat kaçta olacak? İşte detaylar…
Milletler Ligi geniş kadrosundaki isimler
Pasörler
- Cansu Özbay
- Elif Şahin
- Sıla Çalışkan
- Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları
- Melissa Vargas
- Alexia Karutasu
- Tutku Burcu Yüzgenç
- Defne Başyolcu
Smaçörler
- Hande Baladın
- Ebrar Karakurt
- İlkin Aydın
- Meliha Diken
- Derya Cebecioğlu
- Saliha Şahin
- Tuğba İvegin
- Bianka İlayda Mumcular
- İdil Naz Başcan
Orta Oyuncular
- Eda Erdem Dündar
- Zehra Güneş
- Aslı Kala,
- Beyza Arıcı
- Kübra Akman
- Yasemin Güveli
- Bahar Akbay
- Bengisu Aydın
- Deniz Uyanık
Liberolar
- Simge Aköz,
- Gizem Örge,
- Ayça Aykaç Altıntaş,
- Melis Yılmaz
Miletler Ligi maç programı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2024 Voleybol Milletler Ligi’nin ilk haftasında 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya’da, ikinci haftada 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika’da, üçüncü haftada ise 11-16 Haziran 2024 tarihlerinde Çin’de mücadele edecek.
Miletler Ligi ilk haftasındaki maç programı
15 Mayıs çarşamba
- 20.00 / Japonya - Türkiye
16 Mayıs perşembe
- 20.00 / Hollanda - Türkiye
18 Mayıs cumartesi
- 20.00 / İtalya - Türkiye
19 Mayıs pazar
- 20.00 / Fransa - Türkiye