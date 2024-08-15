Filistin özel oturumu... TBMM Başkanı: Türkiye işlenen soykırıma kayıtsız kalmadı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Filistin için özel oturum yapıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de Genel Kurul'a hitap ettiği olağanüstü oturumu yönetti. "Bu toplantımız tarihi bir oturumdur" diyen TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye işlenen soykırıma kayıtsız kalmamıştır. Filistin'e ses olmayı sürdüreceğiz" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Türkiye işlenen soykırıma kayıtsız kalmamıştır. Filistin'e ses olmayı sürdüreceğiz. TBMM'de 4 kez bu konuda kararlılık ortaya konuldu. Filistin'de yaşanan katliamlar nefretle lanetlenmiştir. TBMM mensuplarına yürekten şükranlarımı sunuyorum.
Filistin topraklarında her türlü zulme uğrayan, hayattan koparılan ama mücadeleden vazgeçmeyen direnen bütün büyük mücahitleri saygıyla anıyorum.
Gazze şehitlerinin hepsini saygıyla yad ediyoruz. İsmail Haniye, Filistin'in tarihine seçilmiş ilk başbakan olarak geçti.
Şehitler ölümsüzdür. Haniye'nin şehadetinden sonra Doha'da yapılan cenaze törenine Türkiye en üst düzeyde katılan ülke oldu.
Netenyahu ve çetesinin yargılanacağı günler yakındır
Uluslararası Adalet Divanı'nın açmış olduğu bu davayla birlikte inanıyoruz ki, Filistin ve İsrail için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Netanyahu ve çetesinin iyi günleridir. Önümüzdeki dönemlerde Netanyahu ve çetesinin, Uluslararası Mahkemelerde hesap vereceği ve yargılanacağı günler yakındır.
Tarihi bir oturum
Dünyanın birçok yerinde Gazze'nin masum insanlarının yanında olan milyarca insan Filistin halkının yanındadır. Filistin'in davası mutlaka başarıya kavuşacaktır.
Filistin meselesi bizim için milli bir davadır. Bu mirasa hayatımızın sonuna kadar sahip çıkacağız. Filistin davasının başarıya ulaştığını inşallah göreceğiz.
Bugün buradaki bu toplantımız tarihi bir oturumdur."