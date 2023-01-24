  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Finlandiya: NATO görüşmelerine ara verilmeli
Takip Et

Finlandiya: NATO görüşmelerine ara verilmeli

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, İsveç ve Türkiye ile yürütülen NATO üyeliği görüşmeleri konusunda, "Görüşmelere ara verilmesi gerekiyor. Ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO üyeliği görüşmeleri ile ilgili açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Görüşmelere ara verilmesi gerekiyor. Ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi." dedi.

 

Akar: İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruzAkar: İsveç ve Finlandiya'nın taahhütlerini yerine getirmelerini bekliyoruzGündem

 

 

Ayrıntılar geliyor...