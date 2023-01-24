Finlandiya: NATO görüşmelerine ara verilmeli
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, İsveç ve Türkiye ile yürütülen NATO üyeliği görüşmeleri konusunda, "Görüşmelere ara verilmesi gerekiyor. Ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi." açıklaması yaptı.
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Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki NATO üyeliği görüşmeleri ile ilgili açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "Görüşmelere ara verilmesi gerekiyor. Ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi." dedi.
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