Foça’da orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
İzmir’in Foça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İzmir’in Foça ilçesinde başlayan yangın, saat 16.23’te Foça ilçesi Yenifoça, Güntayımı mevkisinde meydana geldi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor
İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.