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Foça’da orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

İzmir’in Foça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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Foça’da orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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İzmir’in Foça ilçesinde başlayan yangın, saat 16.23’te Foça ilçesi Yenifoça, Güntayımı mevkisinde meydana geldi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor

İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal ve 2 dozer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

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