Fransız markası Kiabi, 100 milyon Euro dolandırıldı! Para Türkiye'deki hesaba aktarıldı iddiası

Fransız mağazalar zinciri Kiabi'nin 100 milyon Euro dolandırılması ile bağlantılı olarak Almanya'nın Düsseldorf Savcılığı da soruşturma başlattı. Düsseldorf Başsavcısı Hauke Lorenzen, dpa'ya yaptığı açıklamada "Nitelikli dolandırıcılık ve belgelerde sahtecilik" şüphesiyle soruşturma başlatıldığını söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre Başsavcı Lorenzen, kimin suç duyurusunda bulunduğu ve soruşturmanın kime karşı yürütüldüğü konusunda ise detay vermedi.

Eylül ayı sonunda, Fransa'nın ünlü ucuz giyim markası Kiabi'nin dolandırıldığı ortaya çıkmış, Paris Savcılığı "zimmete para geçirme" şüphesiyle soruşturma başlattığını açıklamıştı. Soruşturma kapsamında, şirketin eski mali işler sorumlusunun özel bir jetle Korsika'ya inmesinin ardından gözaltına alındığı ve tutuklu yargılanacağı belirtilmişti.

Alman haber ajansı dpa'ya açıklamada bulunan Kiabi de, zimmete geçirilen 100 milyon euroluk şirket varlığının geri alınması için her türlü çabanın gösterileceğini kaydetmişti.

Paranın Türkiye'ye havale edildiği iddiası

Fransız yayın kuruluşu France Info'nun haberinde, 39 yaşındaki eski mali işler sorumlusunun yaklaşık bir yıl önce yabancı bir ülkenin bankasında kendisinin açtığı hesaba şirkete ait milyonlarca Euro'yu "yatırım" olarak deklare ederek aktardığı iddia edildi.

Temmuz ayında Kiabi, söz konusu 100 milyon Euro'yu kullanmak istediğinde ise paranın hesapta bulunmadığı ortaya çıktı.

Alman medyasında yayımlanan haberlere ve dpa'nın edindiği bilgilere göre bu bankanın Alman Volksbank Düsseldorf Neuss olduğu öne sürüldü. Düsseldorf merkezli Rheinische Post gazetesi ise paranın Volksbank hesabından Türkiye'deki bir hesaba havale edildiğini, orada da başka yere aktarıldığını iddia etti.

Volksbank, geçen hafta yaptığı açıklamada, kendisinden 100 milyon Euro talep edildiğini belirtti, ancak banka bilgileri gizliliği ilkesi nedeniyle kimin bu talepte bulunduğu hakkında detay vermedi.

Banka: Yolsuzluğa araç edildik

Volksbank Düsseldorf Neuss bankası, açıklamada kendisinin de dolandırıcılık amaçlı yapılan uluslararası bir transaksiyona alet edildiğini savundu.

Volksbank Düsseldorf Neuss, meydana gelen olayın bankanın normal işlemlerini etkilemediğini belirtirken, bu para talebinin haklılığının da tartışmalı olduğunu kaydetti.

Olası risklere karşı ayrılan kaynaklar ve Almanya Volksbank ve Raifeisenbank Birliği'ndeki garantileri sayesinde iflas gibi bir olayın söz konusu olmadığını da vurgulayan Volksbank Düsseldorf Neuss Yönetim Kurulu Başkanı Rainer Mellis ise müşterileri için olumsuz bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Bu arada bölge merkezli Almanca yerel basının aktardığına göre, Kiabi'ye ait 100 milyon Euro'nun aktarıldığı Volksbank Düsseldorf Neuss'un da savcılığa suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.