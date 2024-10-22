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Yeni isim kim olacak? Hamas'ın yeni liderine ilişkin kritik karar...

İsrail'in liderlerini hedef aldığı Hamas'ın başına kimin geçeceği tartışılırken, örgütün mart ayında yapılması planlanan seçimlere kadar Katar merkezli bir komite tarafından yönetileceği iddia edildi.

Haber Merkezi
İHA
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Yeni isim kim olacak? Hamas'ın yeni liderine ilişkin kritik karar...
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İsrail Hamas liderlerini art arda suikastlerle öldürdü. İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinden sonra yerine geçen Yahya Sinvar da ABD'nin desteklediği operasyonla öldürüldü.

İki liderini kaybeden Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı merak edilirken örgütün geleceğine dair kritik bir gelişme yaşandı.

Hamas kaynakları, örgütün Yahya Sinvar'ın yerine yeni bir lider atamayacağını, bunun yerine mart ayında yapılması planlanan seçimlere kadar Katar’ın başkenti Doha merkezli bir idari komite tarafından yönetileceğini iddia etti.

Eski Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da suikaste uğramasının ardından kurulan komitenin geçici olarak grubun liderliğini devralacağı öne sürüldü.

Komitenin stratejik karar alma yetkisi var

Görevi “savaş ile istisnai koşullar sırasında ve gelecekte grubun planlarını yönetmek" ve "stratejik kararlar almak" olan komitenin, Gazze Temsilcisi Halil el-Hayya, Batı Şeria Temsilcisi Zaher Caberin, Yurtdışındaki Filistinliler Temsilcisi Halid Meşal, Şura Danışma Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan siyasi büro sekreterinden oluştuğu öğrenildi.

Komitenin tüm üyelerinin Katar'da olduğu kaydedilirken, ismi kamuoyuna açıklanmamak üzere temsili bir lider belirleme ancak Hamas’ı idari komite aracılığıyla yönetme seçeneğinin de masada olduğu ifade edildi.

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