Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya Gidiyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Kazan'da 22 Ekim - 24 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan BRICS Zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Rusya’ya geleceğini açıkladı.

Erdoğan ile Putin'in görüşme yapması bekleniyor

Erdoğan’ın burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapması bekleniyor.

Erdoğan ile Putin arasında yapılacak olan görüşmeye ilişkin de bilgiler veren Uşaov, “Putin ve Erdoğan, 23 Ekim tarihinde Kazan’da görüşecek. Liderler bu zirvede Türkiye’de kurulması planlanan doğalgaz merkezini ele alacaklar” ifadelerini kullandı.