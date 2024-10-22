Yenidoğan çetesinin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz, dizide de oynamış

'Yenidoğan çetesi' skandalıyla ilgili ilginç detaylar çıkmaya devam ediyor. Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz'ın 'Adım Farah' dizisinde kendi adıyla ve "Pediaktrik İmmünoloji" doktoru olarak rol aldığı ortaya çıktı.

Dizi aracılığıyla kendi adını kullanarak kamuoyunda dikkat çektiği iddia edilen Atilla Yılmaz, sosyal medyada eleştiriler de aldı.

İfadesi ortaya çıktı

Yenidoğan çetesi soruşturmasında dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan Atilla Yılmaz'ın ifadesi de ortaya çıktı.

İfadesinde, 1967 yılında doğduğunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olduğunu, sırasıyla Afyon Devlet Hastanesi'nde Acil Servis'te, Eyüp Devlet Hastanesi'nde genel cerrahide, Trabzon Fatih Devlet Hastanesi'nde Başhekimlik ve genel cerrahide, Beylikdüzü ve Esenyurt Devlet Hastaneleri'nde Başhekim ve genel cerrah, Beylikdüzü Özel Kolan Hastanesi'nde Başhekim ve genel cerrahide, Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde Başhekim ve genel cerrahide çalıştığını belirten A.Y. “Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İBB Meclis Sağlık Komisyon Başkanı olarak görev yaptığını” söyledi.