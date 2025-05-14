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Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Antalya'da, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüştü!
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Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasında ateşkes sağlanmasına ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

"Her türlü desteği sağlamaya hazırız"

Bakan Fidan, barışa ulaşılması için arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği sağlamaya hazır olunduğunu kaydetti. Görüşmede ayrıca, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'nin ülkemize gerçekleştirmesi planlanan ziyaretinin hazırlıkları ele alındı.

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