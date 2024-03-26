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Gaddar dizisine İbrahim Çelikkol konuk oluyor! İbrahim Çelikkol kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler

Gaddar dizisi her hafta cuma günleri NOW’da ekranlara geliyor. İbrahim Çelikkol Gaddar dizisinin önümüzdeki bölümlerinde konuk oluyor. Dizide İbrahim Çelikkol, 'Korkut Zakkum' karakterini canlandıracak. Peki, İbrahim Çelikkol kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler neler? İşte detaylar…

Haber Merkezi
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Gaddar dizisine İbrahim Çelikkol konuk oluyor! İbrahim Çelikkol kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler
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İbrahim Çelikkol kimdir?

14 Şubat 1982 yılında İzmit’te doğan İbrahim Çelikkol, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski modeldir.

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği ve 2008 yılında Show TV'de yayımlanan Pars: Narkoterör dizisinde "Başkomiser Şamil Baturay" rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011-2012 yılları arasında Star TV'de yayımlanan İffet adlı dizide başrolde "Cemil" karakterini canlandırdı.

16 Şubat 2012'de gösterime giren sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı. 2014 yılında Star TV'de yayımlanan Reaksiyon dizisinde bordo bereli "Yüzbaşı Oğuz Ayaz" karakterini canlandırdı. Ayrıca bu karakter için gerçek bordo bereli astsubaylardan çok gerçekçi bir özel eğitim aldı. 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Kördüğüm dizisinde "Ali Nejat" karakterini canlandırdı. Son olarak, 2018-2022 yılları arasında atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide "Hakan Gümüşoğlu" karakterini canlandırdı.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

Rol aldığı dizi ve filmler

Televizyon

  • 2008    Pars: Narkoterör         
  • 2009    M.A.T.
  • 2010    Keskin Bıçak   
  • 2010-2011      Karadağlar      
  • 2011-2012      İffet    
  • 2013-2014      Merhamet       
  • 2014    Reaksiyon      
  • 2016    Seddülbahir 32 Saat   
  • 2016       Kördüğüm              
  • 2017-2018      Siyah Beyaz Aşk         
  • 2018-2019      Muhteşem İkili
  • 2019-2021      Doğduğun Ev Kaderindir        
  • 2021-2022      Bir Zamanlar Çukurova
  • 2024    Gaddar           

İnternet

  • 2022-2024      Kuş Uçuşu      

Sinema

  • 2012    Fetih 1453      
  • 2014    Sadece Sen    
  • 2021    Mevlana Mest-i Aşk    