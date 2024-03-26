Gaddar dizisine İbrahim Çelikkol konuk oluyor! İbrahim Çelikkol kimdir? Rol aldığı dizi ve filmler

İbrahim Çelikkol kimdir?

14 Şubat 1982 yılında İzmit’te doğan İbrahim Çelikkol, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski modeldir.

Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği ve 2008 yılında Show TV'de yayımlanan Pars: Narkoterör dizisinde "Başkomiser Şamil Baturay" rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011-2012 yılları arasında Star TV'de yayımlanan İffet adlı dizide başrolde "Cemil" karakterini canlandırdı.

16 Şubat 2012'de gösterime giren sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı. 2014 yılında Star TV'de yayımlanan Reaksiyon dizisinde bordo bereli "Yüzbaşı Oğuz Ayaz" karakterini canlandırdı. Ayrıca bu karakter için gerçek bordo bereli astsubaylardan çok gerçekçi bir özel eğitim aldı. 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Kördüğüm dizisinde "Ali Nejat" karakterini canlandırdı. Son olarak, 2018-2022 yılları arasında atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova adlı dizide "Hakan Gümüşoğlu" karakterini canlandırdı.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

Rol aldığı dizi ve filmler

Televizyon

2008 Pars: Narkoterör

2009 M.A.T.

2010 Keskin Bıçak

2010-2011 Karadağlar

2011-2012 İffet

2013-2014 Merhamet

2014 Reaksiyon

2016 Seddülbahir 32 Saat

2016 Kördüğüm

2017-2018 Siyah Beyaz Aşk

2018-2019 Muhteşem İkili

2019-2021 Doğduğun Ev Kaderindir

2021-2022 Bir Zamanlar Çukurova

2024 Gaddar

İnternet

2022-2024 Kuş Uçuşu

Sinema