Galatasaray taraftarı tepki göstermişti: Alina Boz'dan açıklama geldi

Geçtiğimiz aylarda evlenen oyuncu Alina Boz eşi Umut Evirgen ile bir gece kulübünde eğlenirken video paylaştı.

Videoda 'Aşkın Olayım' şarkısına eşlik eden Boz'un, Galatasaray'a küfür ettiği ileri sürüldü. Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Galatasaraylı taraftarlar, Alina Boz'a tepki gösterdi.

Boz, gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

Alina Boz açıklamasında söz konusu videoyu yalanlayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır. Konuyu ben de üzüntüyle takip etmekteyim. Söz konusu videoda yalnızca sevdiğim şarkının sözlerini seslendirmiş olup başka küfür vs herhangi bir ek söz söylemedim."

Alina Boz, kendisine yapılan hakaretlere karşı da şikayette bulunacağını belirtti.