Gazeteci Deniz Arman son yolculuğuna uğurlandı!

Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde yaşamını yitiren gazeteci, televizyoncu Deniz Arman son yolculuğuna uğurlandı. Arman için, Beşiktaş'ta Vişnezade Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Namaza, Arman’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çalışma arkadaşları, meslektaşları katıldı. Cenaze töreninde konuşan oğlu Volga Arman, "İyi bir baba olduğunun da bilinmesini istiyorum. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

Arman’ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın yanı sıra Galatasaray Klübü'nün de çelenk gönderdiği görüldü.

Deniz Arman kimdir?

Deniz Arman, 2 Mayıs 1961 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji'ni 1979 yılında bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Milliyet Ekonomi Servisi’nde işe başladı. 1992 yılında Show TV’de çalışmaya başladı. Show TV’de 1992 yılında Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibi ile beraber çalıştı.

1996 yılında Star TV'ye geçti. 1997 yılında Star Haber’de haber müdürlüğü yaparken, sunucu işten ayrılınca haber sunmaya başladı. 1999 yılında Star TV'den ayrılarak Show TV'ye geçti, aynı zamanda Akşam Gazetesi'nde de yazı yazmaya başladı. 2000 yılında Habertürk'e, 2003 yılında Vatan gazetesine geçti. Ardından tekrar Star TV ve Kanal D'de çalışan Arman son olarak Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı.