Gazeteci Şaban Arslan hayatını kaybetti
Sabah gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Dün akşam saatlerinde çalıştığı Sabah Gazetesi’nde rahatsızlanan Arslan (55), Şişli Etfal hastanesine kaldırıldı. Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şaban Arslan’ın naaşı Samsun'da 5 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip Merkez İlkadım İlçesi Bahçelievler Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Şaban Arslan Kimdir?
1967'de Ünye'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü mezunudur. Mesleğe Hürriyet Gazetesi'nde başladı, Akşam Gazetesi'nde İstihbarat Şefliği ve Haber Müdürlüğü, Yeni Şafak Gazetesi'nde İstihbarat Müdürlüğü yaptı.
2008'de Sabah Gazetesi Bölge Koordinatörü görevini üstlendi. en Arslan, Marmara, Karadeniz, Bursa, Anadolu eklerini hazırladı. Aynı yıl Haber Koordinatörlüğü görevine getirildi.
Yazı İşleri Koordinasyon ekibinde görevini sürdüren Arslan, aynı zamanda Sabah Avrupa'yı hazırlıyordu.
Evli ve 2 çocuk babası Arslan'ın yayınlanmış 4 kitabı bulunuyordu.