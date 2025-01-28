Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma başlatıldı

Son dönemde birçok kişiye "terör propagandası" suçlamasıyla soruşturma açılması dikkat çekerken, en son bu listeye bir gazeteci daha eklendi.

'Terör propogandası' soruşturması

Ünlü televizyoncu ve gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hakkında "terör propagandası" soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Payzın, olayı yeni öğrendiğini ve soruşturmanın içeriğini henüz bilmediğini söyledi.