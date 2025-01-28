Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Şirin Payzın, hakkında "terör propagandası" suçlamasıyla soruşturma açıldığını duyurdu.
Son dönemde birçok kişiye "terör propagandası" suçlamasıyla soruşturma açılması dikkat çekerken, en son bu listeye bir gazeteci daha eklendi.
'Terör propogandası' soruşturması
Ünlü televizyoncu ve gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hakkında "terör propagandası" soruşturması başlatıldığını duyurdu.
Payzın, olayı yeni öğrendiğini ve soruşturmanın içeriğini henüz bilmediğini söyledi.
Evet bana da terör propagandası soruşturması açılmış ., Şimdi öğrendim ! Ama içeriğini bilmiyorum henüz— Sirin Payzin (@siring) January 28, 2025