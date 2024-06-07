Gaziantep'te orman yangını: Müdahale sürüyor

Yangın, saat 20.30 sıralarında Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsal Güllühöyük Mahallesi mevkiinde çıktı.

İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangın ihbarı sonrası bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık, orman, jandarma ve güvenlik korucu ekipleri yönlendirildi. Yangının çıktığı bölgeye gelen ekipler, pek çok noktadan yangına müdahale etmeye başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları ekiplerin yoğun çabalarıyla devam ediyor.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu'dan açıklama

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçede etkili olan anız ve mera yangını ile ilgili açıklama yaptı. Yangının yüzde 90 oranında hasadı yapılmış alanda etkili olduğunu ifade eden Kaymakam Mehmet Soylu, alevlere 250 üzerinde ile 600 üzerinde personelle müdahale edildiğini de söyledi.

Yangın ile ilgili verileri paylaşan, can kaybı-yaralanma gibi olumsuzlukların olmadığını belirten ve yangının yerleşim yerleri ile ormanlık alanları tehdit etmediğini özellikle vurgulayan Kaymakam Soylu, "İlçemizde 19.00 sıralarında 3 noktada başladığını tahmin ettiğimiz bir anız yangınıyla karşı karşıyayız. Yangına tüm kamu kurumlarımızla ve STK’larımızla Valiliğimiz koordinasyonunda kriz masası oluşturarak müdahale ettik. Şuanda 250 üzerinde araç ve 600 üzerinde personelle müdahale ediyoruz.

Şu an itibariyle yangının yerleşim alanlarına etki edebilecek noktalarını kontrol altına aldık. Fakat yaşam alanlarının olmadığı noktalarda yangın devam etmekte. Tüm kurumlardan yeteri kadar personelle mücadeleye devam ediyoruz. Can kaybı ve yaralanma gibi olumsuz bir durum söz konusu olmadı. Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimali bulunmuyor.

Yangın ovalık alanda devam ediyor. Kısa sürede yangının tamamını kontrol altına almayı hedefliyoruz. Yangının ilk çıktığı anda traktörlerle bazı riskli bölgelere set çekilmesi gerekiyordu. Biz de bu konuda vatandaşlarımızdan destek talep ettik. Vatandaşlarımız da çok hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek bizlere destek verdi. Bu araçları şuan tedbir amaçlı tutuyoruz. Yangının yüzde 90’ı sürülmüş ve hasadı yapılmış alanlarda etkili olduğunu düşünüyoruz" dedi.