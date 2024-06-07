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Kayseri'de ambalaj fabrikasında yangın çıktı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi
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Kayseri'de ambalaj fabrikasında yangın çıktı
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde üzerindeki bir ambalaj fabrikasında henüz bilinmeyen Bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına müdahale devam ediyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, müsaitlikleri de yangına müdahale ediyor.