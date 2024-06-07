Pimtaş'tan yangın teşekkürü

Kocaeli Ekonomi

Pimtaş Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz, çıkan yangınla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Firmamız, Pimtaş Plastik San. ve Tic. A.Ş. olarak 6 Haziran 2024 tarihinde 17:55 saatinde yaşadığımız küçük çaplı, yangında göstermiş olduğunuz üstün gayret ve özverili çalışmalarınızdan dolayı sizlere en içten teşekkürlerimizi sunarız. Yangının büyümeden ve ciddi bir zarara yol açmadan söndürülmesi, sizin hızlı ve etkin müdahaleniz sayesinde mümkün olmuştur. Gebze Kaymakamlığı, Çayırova Belediyesi, Gebze Belediyesi, Pelitli Jandarma Komutanlığı, Çayırova, GEPOSB, GOSB ve Gebze İtfaiye ekipleri olarak, olay anında sağladığınız hızlı ve profesyonel destek, firmamız için büyük bir güven ve memnuniyet kaynağı olmuştur. Aynı şekilde, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen değerli çalışanlarımızın etkin çabaları, bu zorlu sürecin en az hasarla atlatılmasında büyük rol oynamıştır. Sizlerin ve ekiplerinizin sağladığı bu değerli destek için minnettarız. İş birliğinizin ve üstün çabalarınızın her zaman yanımızda olduğunu bilmek, bizlere güven ve huzur vermektedir. Bu vesileyle, firmamız adına hepinize bir kez daha teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz” dedi.