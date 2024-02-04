Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu
Gaziantep Nurdağı'ndan yaşanan helikopter kazasında şehit düşen iki polisin kimlikleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.
Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait bir helikopter dün gece Gaziantep Havalimanı'na yolculuğu sırasında kaza kırıma uğramıştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü kazaya ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “03.02.2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuşlardır” ifadeleri kullanıldı.