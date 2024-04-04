Son dakika: Gaziosmanpaşa'da seçimi yeniden CHP kazandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin itirazı üzerine dün başlayan yeniden oy sayımını, CHP'li belediye başkan adayı Hakan Bahçetepe önde tamamladı. 1030 sandığın yeniden sayım sonucuna göre CHP’li Bahçetepe, 848 oy farkla seçimi kazandı.
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde 31 Mart pazar günü yapılan seçimlerde CHP adayı Hakan Bahçetepe ilk sırada yer aldı. Bahçetepe oyların yüzde 40.35'ini alırken ikinci sıradaki AK Partili aday H. Tahsin Usta'nın oyu yüzde 40.12 oldu.
AK Parti'nin itirazı üzerine ilçede oyların yeniden sayımına karar verildi. Oyların yeniden sayımı sonucu Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP adayı Hakan Bahçetepe kazandı.