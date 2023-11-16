Gazze’deki ‘Mavi Marmara Anıtı’ havaya uçuruldu

İsrail donanmasının Gazze'ye yardım için giden Mavi Marmara gemisine düzenlediği baskında hayatını kaybedenlerin anısına Gazze Limanı'nda yapılan anıt, İsrail ordusu tarafından yıkıldı.

31 Mayıs 2010'da İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Gazze Hareketi'nin organize ettiği ve Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiye İsrail donanması tarafıdan müdahale edilmiş, gemideki 10 yolcu İsrailli komandolar tarafından öldürülmüştü.

Gazze Limanı'nda hayatını kaybedenler için yapılan 12 metre yüksekliğindeki anıt, kente giren İsrail askerleri tarafından havaya uçuruldu.