Gebze Belediyesi'nden hayvan katliamıyla ilgili açıklama: "Kabul edilemez"

Gebze Belediyesi'ne bağlı Rehabilitasyon Merkezi içinde bir çöp kutusunda 30 köpek ve 13 kedi ölü olarak bulundu. Hayvan severleri ayağa kaldıran görüntülerin ardından belediyeden açıklama yapıldı.

Gebze Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri; Balçık Barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze’de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden üç köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden dokuz tanesi sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, dört tanesi trafik kazası ile ölen ve iki adet tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir. Bu can kayıplarının tutanakları ilgili birimlere teslim edilmiştir.

Gebze bölgesinde kedi ve köpeklerden oluşan yaklaşık 10 bin sokak hayvanı yaşamaktadır. Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü rutin çalışmaları ve vatandaş bildirimleri doğrultusunda sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması, yaşamsal bir sorun oluşturmaması için çalışmaktadır. Şehir merkezi ve otoyollardan uzakta Balçık bölgesinde oluşturduğumuz barınma ve beslenme merkezi bu amaçla hizmet vermektedir. Bu bölgede 4000 köpek belediyemiz ve hayvan severlerin işbirliği ile yaşamakta, yaşatılmaktadır. Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili görüntüler kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır. Ayrıca Gebze Belediye Başkanlığımızın müracaatıyla Gebze başsavcılığı da görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştır.”