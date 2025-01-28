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Gebze'de bir evde yangın çıktı! Mahsur kalan 4 çocuk kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alınırken, mahsur kalan 4 çocuk ise kurtarıldı.

Haber Merkezi
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Gebze'de bir evde yangın çıktı! Mahsur kalan 4 çocuk kurtarıldı
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Yangın, Gebze Pelitli Mahallesinde meydana geldi. Bir evin çatısında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evde de 4 çocuğun mahsur kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bir yandan içerde mahsur kalan çocukları kurtarmak, bir yandan da yangını söndürmek için zamanla yarıştı. Ekipler tarafından çocuklar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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