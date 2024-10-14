Gebze'den sonra Ümraniye! Barınaktaki görüntüler tepki çekti, belediyeden açıklama geldi

Kocaeli'de Gebze Belediyesi’ne ait bakım evinde aralarında yavru kedi ve köpeklerin de olduğu hayvan ölümleri Türkiye gündemine oturmuştu. Söz konusu katliamın ardından İstanbul’da Ümraniye Belediyesi’nin Hekimbaşı Hayvan Barınağı'nda çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Görevliler göstermeyi reddetti

Barınaktaki görevlilerin daha önce "yasaklı ırklar var" diyerek gönüllülerine göstermeyi reddettikleri alanların fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşıldı. Gönüllüler kedi ve köpekleri kurtarmak için barınağın önünde toplandı.

Ümraniye Hekimbaşı Barınağı!



Bir çok hayvan ölmüş, bir çoğu can çekişiyor. Katliam Yasası ile sokaklardaki kedi ve köpeklerin toplanıp bakılacağı merhamet dolu barınaklarımız bunlar...



İstanbul böyleyse Anadolu nasıl düşünmek lazım...

Hukuki ve fiziki olarak elimizden geleni… pic.twitter.com/GD5ALnfQjK — Haydiko (@HaydikoA) October 13, 2024

Birçok hayvan ölüsü bulunuyor

Barınakta birçok hayvan ölüsünün bulunduğu, yaşayan kedilerin de özellikle yavru olanların sağlık durumunun iyi olmadığı görüntülere yansıdı. Barınakta yavru kedilerin öldüğü, köpeklerin dışkı, idrar ve korku içinde yaşadıkları görüldü.

Ümraniye Hayvan Barınağında gönüllüler darpediliyor! Bir kişinin bıçak çektiği görüldü.#ümraniyedekatliamvar pic.twitter.com/RFtJMkCDJf — Bulut Can Okuducu (@bulutcanokuducu) October 13, 2024

Gönüllüler darp edildi

Barınakta bir çok tarihi geçmiş mamanın da bulunduğu öne sürülürken olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Barınağa giden zabıtalar hayvanseverleri dışarı çıkarmaya çalıştı. Bazı gönüllüler ise darp edildi.

Ümraniye barınağındaki durumu öğrenince İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ali Gökçek, Ümraniye İlçe Başkanımız Sayın Hakan Kızılelma ve İl teşkilatı ile birlikte “Ümraniye Belediyesi Hayvan Barınağı” na gittik. Hiç hoş olmayacak manzara ile karşılaştık. Defalarca söyledik, daha kaç… pic.twitter.com/cpoDQDcmrP — Nimet Özdemir (@nimetozdemir34) October 13, 2024

CHP Milletvekili Özdemir: Hiç hoş olmayacak manzara ile karşılaştık

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir yaptığı açıklamada "Ümraniye barınağındaki durumu öğrenince İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ali Gökçek, Ümraniye İlçe Başkanımız Sayın Hakan Kızılelma ve İl teşkilatı ile birlikte “Ümraniye Belediyesi Hayvan Barınağı” na gittik. Hiç hoş olmayacak manzara ile karşılaştık. Defalarca söyledik, daha kaç kere söylememiz gerekiyor? Barınakların mevcut durumları göz önüne alındığında, bu yasa uygulanamaz! Sahaya asla uygun değildir. AYM'yi göreve davet ediyoruz!" dedi.

Belediyeden açıklama: İzinsiz kaydedilen görüntülerle yanlış bir izlenim oluşturuldu

Ümraniye Belediyesi ise görüntülerin yayılmasının ardından görüntülerin izinsiz kaydedildiğini ve "yanlış bir izlenim oluşturulduğunu" savundu. Bunu yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyuran Ümraniye Belediyesi, açıklamasında "Bu görüntüler, hayvanların bakımsız olduğu gibi bir algı oluşturmak amacıyla, bağlamından koparılarak sosyal medyada paylaşılmıştır ancak bu bilgi tamamen yanlıştır. Bakımevimizde tedavi görmekte olan hayvanlarımız, sokaktan yaralı ve hasta halde getirilmiş olup, veteriner hekimlerimizin gözetiminde iyileşme süreçleri devam etmektedir. Hayvanlarımızın bakımı ve sağlığı en yüksek standartlarda sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Bu tür eylemler, gerçek durumu çarpıtma niyeti taşıyan girişimlerdir"

Bakımevine ait etrafı telle çevrili hayvan gömü alanının izinsiz şekilde kazılarak görüntülendiği savunulan açıklamada "Bu da farklı bir amaçla sosyal medyaya yansıtılmıştır. Bu tür eylemler, gerçek durumu çarpıtma niyeti taşıyan girişimlerdir. Hekimbasi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'miz, her zaman hayvanseverler ve ilgili derneklerle işbirliği içinde, sokak hayvanlarının rehabilitasyon süreçlerini titizlikle yürütmeye devam etmektedir. Merkezimize izinsiz giriş yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Yanlış bilgilendirmelere karşı duyarlı olmanızı rica ediyor ve her zaman hayvanlarımızın iyiliği için büyük bir özenle çalıştığımızı vurgulamak istiyoruz." denildi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise gönüllüleri suçlayarak "olayların amacının sokak hayvanlarının korunması değil, provokasyon çıkarmak olduğunu bir kez daha gösterdiğini" söyledi.

Bugün, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevimizde yaşanan olaylar, maalesef amacın sokak hayvanlarının korunması değil, provokasyon çıkarmak olduğunu bir kez daha göstermiştir.



Merkezimize gelen bir grup tarafından çıkarılan arbede sırasında, görevini yapmaya çalışan zabıta… pic.twitter.com/Nhz3qwByC4 — İsmet Yıldırım (@ismetyildirimtr) October 13, 2024

"Yaralanan zabıta personelimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir ve adli süreçler başlatılmıştır"

Yıldırım "Bugün, Hekimbaşı Sahipsiz Hayvan Bakımevimizde yaşanan olaylar, maalesef amacın sokak hayvanlarının korunması değil, provokasyon çıkarmak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Merkezimize gelen bir grup tarafından çıkarılan arbede sırasında, görevini yapmaya çalışan zabıta personelimiz kesici bir aletle yaralanmıştır. Bu tür şiddet içeren eylemler, hayvan haklarını savunmak gibi ulvi bir amaca hizmet etmediği gibi, aksine kargaşa ve kaos yaratmaya yönelik adımlar olduğunu üzülerek görüyoruz. Bizim için her canlı değerlidir ve hiçbir canlıyı siyasi bir malzeme olarak kullanmayı asla kabul etmeyiz. Her canlının yaşam hakkına saygı duyuyor ve onların iyiliği için titizlikle çalışıyoruz. Bu tür provokatif girişimlerin hayvanseverlik adı altında yapılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yaralanan zabıta personelimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir ve adli süreçler başlatılmıştır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz." dedi.