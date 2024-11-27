Geçmiş dönem Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara tutuklandı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Sitesi davasında, kamu görevleri ikinci kez hakim karşısına çıktı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz kamu görevlileri ve tutuklu diğer sanıklar SEGBİS aracılığıyla katıldı. Önceki duruşmaya katılmayan ve 2009 - 2024 yılları arasında Osmaniye Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadir Kara, duruşmaya katıldı.

Tutuklama kararı verildi

Gerçekleşen duruşmada; Kadir Kara ve Sevinç Ayşe Argun hakkında tutuklama kararı verilirken, cezaevinde tutuklu bulunan Faruk P. ve Mustafa İ. serbest bırakıldı. Haluk K. ve Ayhan G.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Karar duruşması için mahkeme 18 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

Mahkeme sonrası açıklama yapan Bilge Sitesinde yakınlarını kaybedenlerin Avukatı Koray Atmaca, geçmiş dönem belediye başkanı Kadir Kara'nın ve imar müdürü Sevinç Ayşe A.'nın tutuklandığını belirterek bir dahaki duruşmanın 18 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşeceğini söyledi.

Bilge sitesinde eşini, çocuklarını ve yakınlarını kaybeden Mustafa Bakır, "Bilge sitesi davasında bugün eski belediye başkanı Kadir Kara tutuklandı. Yüreklerimize biraz olsun su serpildi. Umarım devamı gelir, tüm suçluların ceza alması konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımı eşimi ve yakınlarımı o binada kaybettim. Bu kadar basit olmamalıydı, olmayacağını da gösterdiler bize. Umarım adalete olan güvenimizi sarsmazlar. İnşallah sonuna kadarda bu mücadeleye de devam edeceğiz. İnşallah sonuç herkes için hayırlı olur. Ama biz bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya çalışacağız" dedi.