Gibi dizisinin yeni sezonundan ilk bölüm fragmanı yayınlandı

Senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin yaptığı son yılların fenomen dizisi 'Gibi', 5. sezonuyla dönüyor. Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezonundan ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

“Sinek” adını taşıyan bölüm, 8 Mart Cuma günü yayınlanacak. Fragman, Gibi ve Exxen’in resmi sosyal medya hesaplarından "Ezoterik öğretilerin gizemli dünyasında ücretsiz spritüel yardım almanın keyfini yaşarken ansızın çok az insana bahşedilmiş bir yeteneğe şahit olmanın şokuyla sarsılan mahalle sakinleri henüz olan biteni sindirememişken bu kez de tarihin sararmış yapraklarından kopup gelen dermatolojik bir sürprizle yüzleşecektir. “Sinek” 8 Mart Cuma günü Exxen’de" notuyla paylaşıldı.