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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de yarın etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki planlı feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Haber Merkezi
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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
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Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu iki güzergahta arabalı vapur seferleri yarın olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifeye göre yapılacak.

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