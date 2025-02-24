Google Türkiye'den yorum yasağı açıklaması: "Kullanmaya devam edebilirsiniz"

Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketici yorumları ve finansal hizmetlere ilişkin reklamlarda mevzuata aykırılıklar tespit ederek toplam 30,2 milyon TL idari para cezası uygulanacağını duyurmuştu.

Bu kararın ardından bazı haberlerde, Google’a para cezası verildiği ve Google Yorumlar özelliğine yasak getirildiği iddia edildi. Ancak Google Türkiye, yaptığı yazılı açıklama ile bu iddiaları yalanladı.

"Sorunsuz bir şekilde devam edilebilir"

Marketing Türkiye'nin aktardığına göre Google Türkiye’nin kamuoyu açıklaması:

“T.C. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 21 Şubat 2025 tarihli kararına istinaden Google Türkiye’den kamuoyuna duyuru

T.C. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun son kararı, üçüncü taraf ticari web sitelerinde doğrulanmamış tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkindir. Söz konusu karara ait haberlerdeki, Google’a para cezası ve Google Yorumlara yasak uygulandığı hakkındaki bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Google Yorumlar, Reklam Kurulu’nun kararından etkilenmemiştir ve Türkiye’deki kullanıcılar sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilir.”