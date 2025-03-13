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Görüntüler üzerine CHP harekete geçti: Yusuf Özcan'ın istifası istendi

Cumhuriyet Halk Partisi, bir kadını darbettiği görüntüleri ortaya çıkan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi.

Haber Merkezi
AA
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Görüntüler üzerine CHP harekete geçti: Yusuf Özcan'ın istifası istendi
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CHP, Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın, bir kadını darbettiğine ilişkin, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçti.

Parti kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sebebiyle Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı'yı arayarak, Özcan'ın istifasının alınması talimatını verdi.

Özcan'ın istifa etmemesi durumunda hakkında disiplin işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

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