Gözaltına alınan astrolog Meral Güven serbest bırakıldı
"Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yaptıktan sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlar yapan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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Süper Lig'de şampiyonun belirlendiği 26 Mayıs Pazar gecesi sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlar yapan astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Sezon boyunca Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından en çok konuşulan isimlerden biri haline gelmişti.