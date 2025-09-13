Gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik ''zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarından yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile aralarında belediye yöneticelerinin de bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

"Bugün yaşadığım gözaltı, sadece 30 yılın ardından Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturmamızın bir sonucudur"

Mutlu, gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Değerli komşularım, ben bugüne kadar yalnızca Bayrampaşa’ya ve siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet ettim. Sizlere layık olabilmek için çıktığımız bu yolda bir an bile geri adım atmayı düşünmedim, düşünmeyeceğim. Başım dik, alnım aktır. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işim yoktur. Bugün yaşadığım gözaltı, sadece 30 yılın ardından Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturmamızın bir sonucudur. Yaşananlar; siyasi operasyonlardan, asılsız iftiralardan ibarettir. Emin olun ki; siz değerli Bayrampaşalılarla birlikte bu iftiraların da haysiyetsizliklerin de üstesinden geleceğiz. Ben, kendimi yine ve yeniden Bayrampaşa halkının vicdanına ve desteğine emanet ediyorum."