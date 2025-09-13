Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: Belediye Başkanı Hasan Mutlu da dahil 48 gözaltı! İşte gözaltı kararı verilen isimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı'nın da olduğu 44 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile hakkında gözaltı kararı bulunan isimlere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.

Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi.

İşte gözaltı kararı verilen isimler

Hasan MUTLU, Bilgehan YAĞCI, Atilla ÖZEN, Hakan BAŞ, Lütfi KADIOĞULLARI, Gündüz KALKAN, Emre ŞAHİN, Mahmut KILIÇ, Hakan SARIKAYDIN, Çetin KOÇ, Arzu DOYRAN, Abdulkadir ÇELİK, Halil İbrahim İLTER, Dilber SARITAŞ, Şener KARAMAN, Mustafa BÜYÜKBAYRAK, Emin SÖNMEZ, Kadir KURT, İlhan AKBAYIR, Serkan SATILMIŞ, Rıdvan ÖZTÜRK, Ahmet TUFAN, Fidan YETİM, Ayhan MUTLU, Hacı SUBAŞI, Mustafa Safa RÜZGAROĞLU, Reşat YANGEL, Erdem BÜYÜKDERE, Rıza CAYUŞOĞLU, Orhan KURTBAY, Yasin SÖNMEZ, Özer KURTOĞLU, Çağla KONAT, Oğulcan KONAT, Özlem TUT (aranıyor), Öztürk HOCAOĞLU (aranıyor), Ersin BİLAL, Kadri YETİŞMİŞ (aranıyor), Melek TOPAL (aranıyor), Altan YANGEL (aranıyor), Aslan BULUT (aranıyor), Tugay Onur YETİŞMİŞ (aranıyor), Özkan KANBAY (aranıyor), Deniz UYKAN, Mustafa Onur ÖNCÜ, Dilek ÖZYURT (il dışında).