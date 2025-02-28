Gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ifade veriyor
Beykoz Belediyesi'ndeki "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de bulunduğu 21 şüphelinin ifade işlemleri başladı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli ile "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 17 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.