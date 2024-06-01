Gözaltına alınan yazar Aşkım Kapışmak'tan ilk açıklama

21 ilde 'Smart Trade Coin' isimli kripto varlık alım/satım platformu üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında yazar Aşkım Kapışmak’ın da bulunduğu 127 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 1 milyar dolar (32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Ayrıca 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan Kapışmak'ın işlemlerinin ardından Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi. Kapışmak'ın örgütün yöneticileriyle birlikte 'Eğitim ve Bilgilendirme Kampı' adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifikalar verdiği öne sürüldü. Yazar Kapışmak hakkında 'yapıya insan kazandırma' faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Aşkım Kapışmak'tan ilk açıklama

Aşkım Kapışmak, sosyal medya hesabından operasyona ve hakkındaki suçlamalara ilişkin bir açıklama yaptı.

Aşkım Kapışmak, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Detaylarını paylaştığımda herhangi bir suç ile yan yana olmadığımın açıkça anlaşılacağı söz konusu gözaltı mevzusu ile kamuoyunda gündeme gelmekten son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim.

Tüm takipçilerim ve dostlarım bilir ki, ben hayatımı yazdığım kitaplar ve şirketlerin kendi çalışanları için organize ettiği motivasyon konuşmalarında sahne almaktan kazanmaktayım.

Şirketlerle yaptığımız bu çalışmalarda bugüne kadar en az beş yüzün üzerinde farklı ve bir çoğu Türkiye’nin önde gelen markalarından teklif aldık ve düzenledikleri etkinliğe konuşmacı olarak katıldım.

"Bana o dönem sadece kripto para şirketi olduğu anlatıldı"

Tüm bu işler de şahsımın değil, anlaşmamın bulunduğu menajerlik şirketleri vasıtası ile organize edilmiş ve her türlü detayı içeren kararlar onlar tarafından verilmiştir.

Bugün kamuoyunun gündemine gelen şirketin etkinliği de o dönem menajerliğimi yapan kişi tarafından organize edilmiş, bana o dönem sadece kripto para şirketi olduğu anlatılmış (-ki takdir edersiniz ki şimdi bile çoğu kişinin anlamlandıramadığı bu sektörü o dönemde ben hiç bilmiyordum.) ve menajerimin yönlendirmesi ile sahne alarak standart işleyişimi gerçekleştirdim. (O dönemki menajerimle de uzun yıllar önce yolumu ayırmış bulunmaktayım.)

Ve her etkinlikten sonra olduğu gibi izleyiciler ile çektiğim selfie fotoğrafı sosyal medyamda story olarak paylaştım.

"Şirket ile hiçbir bağım yok"

İşte bugün gözaltı sebebim de tam olarak benim açımdan bu talihsiz olaya dayanmaktadır. Söz konusu şirket ile benim hiçbir bağım olmadığı gibi, sahipleri kimdir onu bile bilmemekteyim.

Zaten yargılama aşaması başladığında ortaya çıkacak kanıt ve ifadelerle de suçsuzluğum açıkça ortaya çıkacaktır.

Tekrardan ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa zamanda görüşeceğimize olan inancımla sevenlerime selamlarımı iletirim.

Kamuoyuna saygılarımla."