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Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları gözaltına alındı

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü.

Haber Merkezi
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Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve çocukları gözaltına alındı
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78 kişinin yangında hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel soruşturmasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyeliğinin düşürüldüğü bildirilmişti. 

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, son gelişmelerin ardından otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü.

9 kişi daha gözaltına alındı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Ergül'ün eşi ve 2 kızı ile otelin mimarı Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, elektrik teknisyeni Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan'ın da arasında olduğu 10 şüphelinin savcılık sorguları devam ediyor.

Grand Kartal Otel yangını 

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 31 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.​​​

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