  3. Gülşah Durbay yoğun bakıma alınmıştı: Sağlık durumuna ilişkin belediyeden açıklama
Gülşah Durbay yoğun bakıma alınmıştı: Sağlık durumuna ilişkin belediyeden açıklama

Kolon kanseri tedavisi sürecinde yoğun bakıma alınan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın durumunun stabil olduğu, tedavinin bilinci açık şekilde sürdüğü bildirildi.

Şehzadeler Belediyesi, kolon kanseri tedavisi sürecinde kan değerlerindeki düşüş nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumunun stabil olduğunu, gelişmelerin kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacağını bildirdi.

Kolon kanseri tedavisi gören Başkan Durbay’ın ilaç değişimi sürecinde kan değerlerinde yaşanan düşüş üzerine geçen günlerde tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi Manisa Şehir Hastanesi’nde, kan değerlerini yakın takip amaçlı olarak yoğun bakım ünitesinde bilinci açık şekilde devam etmektedir.

Başkanımızın genel durumu stabil olup, doktorlarının değerlendirilmelerine göre tedavisine devam edilecektir. Başkanımızın sağlık durumu hakkında gelişme olduğunda Belediyemiz tarafından resmi bilgilendirmeler yapılacaktır.

Türkiye’nin dört bir yanından samimi duygularını ve geçmiş olsun dileklerini paylaşan herkese minnettarız.

Sürecin başından beri ilgi ve alakasını eksik etmeyen, Başkanımızın durumunu en yoğun şekilde takip eden Manisa Şehir Hastanesi doktorlarına, sağlık çalışanlarına ve yönetimine teşekkürlerimizi sunarız.”

