Günlük ortalaması 4 öğün: Bir yılda bin 567 kez yemek sipariş etti

Türkiye'nin en popüler yemek sipariş uygulamalarından Yemeksepeti dün 2023 yılı özetini paylaştı. En çok sipariş edilen yemekler vb. birçok istatistiğin yer aldığı verilerde en dikkat çeken yıl boyunca en çok siparişi veren kullanıcı oldu.

Kimliği bilinmeyen bir kullanıcı uygulamayı kullanarak yıl boyunca toplam bin 576 kez yemek siparişi verdi. Bu sayı eğer yuvarlanacak olursa kullanıcının günde ortalama 4 kez sipariş verdiği anlamına geliyor.

Yemek siparişinden daha fazla market siparişi yaptı

Uygulamanın market kategorisinde ise bir başka kullanıcı, rekor denebilecek bu yemek siparişi sayısının üstüne çıktı. Kimliği bilinmeyen bu kişi yıl boyunca toplamda bin 691 kez market siparişi gerçekleştirdi. Mahalle kategorisinde ise en yüksek sipariş sayısı 328 kez gerçekleşti.