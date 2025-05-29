  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. MEB 'hayalet sınıf' kuran 4 özel okulun ruhsatını iptal etti
Takip Et

MEB 'hayalet sınıf' kuran 4 özel okulun ruhsatını iptal etti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) geçen eğitim öğretim yılına ilişkin yürütülen denetimlerde, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu belirlenen 4 özel okulun daha kapatılmasıyla çalışma ruhsatı iptal edilen özel okul sayısı 10'a yükseldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MEB 'hayalet sınıf' kuran 4 özel okulun ruhsatını iptal etti
Takip Et

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik Türkiye genelindeki özel okullara ve buradaki öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin denetimler sürüyor.

Denetimler sonucunda, bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, bazı okulların örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı belirlenmişti. Bu kapsamda 403 öğrencinin diploması iptal edilirken, 398 öğrencinin ise sınıf geçme işlemleri iptal edilmiş ve bir önceki sınıf seviyesine alınmıştı.

Ayrıca Bakanlık, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen 6 özel okulun çalışma ruhsatını iptal etmişti.

Bu kapsamda devam eden denetimler sonucu mevzuata aykırı fiilin işlendiği "hayalet sınıf" kuran 4 okulun daha tespit edilmesinin ardından bu okulların da ruhsatının iptal edilmesiyle son 1 ayda kapatılan özel okul sayısı 10'a yükseldi.

Öte yandan, 25 okula yönelik yürütülen inceleme ve soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek tutar hangi bankada? İşte güncel oranlar...Emekli promosyonlarında son durum! En yüksek tutar hangi bankada? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 29 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji 11 kenti sarı kodla uyardı: Sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji 11 kenti sarı kodla uyardı: Sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tır devrildiTEM Otoyolu'nda seyir halindeki tır devrildiGündem

 

Eğitim
Üniversite mezunu arttı: Gelirler 1,5 asgari ücrete geriledi!
Üniversite mezunu arttı: Gelirler 1,5 asgari ücrete geriledi!
Mühendis adayları Taypa’da kendi denimlerini tasarladı
Mühendis adayları Taypa’da kendi denimlerini tasarladı
ÇEK Spor Salonu’nun temeli atıldı
ÇEK Spor Salonu’nun temeli atıldı
Sahte belge ve intihal iddiaları: Profesörlük ünvanı iptal edildi
Sahte belge ve intihal iddiaları: Profesörlük ünvanı iptal edildi
Başkan Altay: “6 ilçede 11 bin 500 üçüncü sınıf öğrencisine yüzme öğretiyoruz”
Başkan Altay: “6 ilçede 11 bin 500 üçüncü sınıf öğrencisine yüzme öğretiyoruz”
Milli İstihbarat Akademisi yüksek lisans başvuruları başladı
Milli İstihbarat Akademisi yüksek lisans başvuruları başladı