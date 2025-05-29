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TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tır devrildi

Pendik Kurtköy'de sabah saat 05.40 sıralarında seyir halindeki tır devrildi. TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Merkezi
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TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tır devrildi
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TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkiinde saat 05.40 sıralarında seyir halindeki tır devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü hafif yaralanırken TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

Olay yerine gelen vinç ile tırın yoldan kaldırılma çalışmalarına başlandı.

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