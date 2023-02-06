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Gürcistan Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi

Gürcistan, Kahramanmaraş depreminde enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarına destek vermek için Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi gönderdi.

Haber Merkezi
AA
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Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan hükümetinin kararıyla, 60 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibinin yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, arama ve kurtarma ekibinin Türkiye'de, Gürcistan Acil Durum Yönetim Hizmeti Başkanı Teimuraz Mgebrişvili'nin yönetiminde görev yapacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ekiple beraber eğitimli köpekler ve ilgili ekipmanın da Türkiye'ye gönderildiği ifade edildi.

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