Hablemitoğlu suikastı davasında flaş gelişme: Özdemir tanık olarak dinlenecek

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002 günü Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin davada, yeni gelişme yaşandı.

NTV'nin haberine göre; 'FETÖ'nün eski emniyet imamı olduğu öne sürülen Kemalettin Özdemir, davada tanık olarak dinlenecek.

'FETÖ'ye ilişkin çalışmalar yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde başından vurularak öldürülmesine ilişkin Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yargılanıyor.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve 'FETÖ' firarisi Serhat Ilıcak'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen davada, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır. 10 sanığın yargılandığı davaya 16 Temmuz'da devam edilecek.