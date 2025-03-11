Hakkari'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 9 kilometre mesafedeki Irak'ın Erbil kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21.03'te kaydedilen sarsıntının, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 9 kilometre mesafede ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Deprem, Hakkari'de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 11, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Mergasur, Erbil (Irak) - [08.83 km] Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2025-03-11
Saat:21:03:21 TSİ
Enlem:37.28333 N
Boylam:44.08444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Ejahuaf15A@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi