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Hakkari'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 9 kilometre mesafedeki Irak'ın Erbil kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Hakkari'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21.03'te kaydedilen sarsıntının, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 9 kilometre mesafede ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Deprem, Hakkari'de hissedildi. 

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