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Halıcı: 'Vatandaşlığa uygun' konutlar ve arsalar satılmaya başlandı

CHP'li Halıcı, "Ülkenin dört bir yanında ‘vatandaşlığa uygun’ konutlar ve arsalar satılmaya başlandı. Şu ana kadar vatandaşlık alan sadece Suriyeli sayısı 230 bini aştı. Kendi vatandaşlarımız ev almayı bırakın, kiraya dahi çıkamazken yabancılar döviz kurunun durumu nedeniyle rahatlıkla ülkemizden ev alabiliyor." dedi.

Haber Merkezi
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CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, yabancılar için konut ve arsa ilanları hakkında açıklama yaptı.

Halıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vatandaşlık emlak sitelerinde satılıyor. AKP iktidarı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayı öyle basit hale getirdi ki Arap kanallarında dönen utanç verici Türk pasaportu reklamlarından sonra ülkenin dört bir yanında ‘vatandaşlığa uygun’ konutlar ve arsalar satılmaya başladı. Şu ana kadar vatandaşlık alan sadece Suriyeli sayısı 230 bini aştı. Kendi vatandaşlarımız ev almayı bırakın, kiraya dahi çıkamazken yabancılar döviz kurunun durumu nedeniyle rahatlıkla ülkemizden ev alabiliyor. Yerli ve millilik kürsülerde slogan atmak, beylik laflar etmekle olmaz, Türkiye'yi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının saygınlığını korumakla olur."

 

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