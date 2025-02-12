Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ifade verdi

Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan ID İletişim firmasının sahibi menajer Ayşe Barım ile ilgili verdikleri ifadeler nedeniyle “yalan tanıklık” suçlamasıyla soruşturma kapsamında ifade verdi.

HaberTürk'ten Ceylan Sever'in paylaşımlarına göre Halit Ergenç ifadesinde, oyuncu Mehmet Ali Alabora'yı nereden tanıdığını ve Gezi eylemlerine neden katıldığını anlattı.

Mehmet Ali Alabora’yı da karşı konservatuvarda eğitim görmesi nedeniyle tanıdığını ifade eden Halit Ergenç, kendisiyle hiçbir zaman yakın arkadaşlık kurmadığını, sadece dönemsel olarak karşılaştıklarını söyledi.

"İngiltere'de Alabora ile görüşmedim"

Halit Ergenç, Mehmet Ali Alabora'nın Oyuncular Sendikası Başkanı olduğunu bildiğini, birçok sanatçının bu sendikaya üye olduğunu ve sendikanın sanatçıların haklarını korumak amacıyla faaliyet gösterdiğini ifade etti. Sendika ile yalnızca birkaç kez iş gereği irtibat kurduğunu belirten Halit Ergenç, Alabora ile herhangi bir planlı görüşmesinin olmadığını vurguladı. 2021-2024 yılları arasında İngiltere’de yaşadığını belirten Ergenç, bu dönemde Alabora ile görüşmediğini kaydetti.

Ergenç, Gezi Parkı direnişi sırasında Alabora ile aynı karede yer almasının nedenini şu sözlerle anlattı:

"O gün hatırladığım kadarıyla Cihangir’de parkta bulunurken Gezi Parkı’nın halka açıldığı şeklinde bilgisi gelmesiyle bütün Oyuncular Sendikası’na bağlı oyuncular ile birlikte Gezi Parkı’na doğru yürümeye başladık. Bizimle birlikte oyuncu olmayan bir çok kişi de fotoğrafa bakıldığında oradadır. Fotoğrafta görüldüğü üzere bizim önümüzde birçok kalabalık var. Ben fotoğrafta iki yanımda bulunan biri kadın ve diğeri erkek olan şahısları da tanımıyorum. Mehmet Ali Alabora Oyuncular Sendikası Başkanı olması sebebiyle orada bulunurdu. Bu sebeple orada öyle bir fotoğraf ortaya çıkmıştır. Hatırladığım kadarıyla o fotoğrafta arka taraftan ön tarafa doğru hatırlamadığım bir kişi tarafından çekildiğimi hatırlıyorum."

Gezi Parkı'na gitme sebebini de anlatan Ergenç, ağaçların kesilmemesi için gittiği ancak 'ne olduğu da belli olmayan bazı gruplar gelmeye başlayınca' rahatsız olduğunu öne sürdü:

"Gezi Parkı’na gitme sebebim tamamen çevrecilik ve ağaçların kesilmemesi adınadır. Amacının çevrecilik olmadığı ancak ne olduğu da belli olmayan bazı gruplar gelmeye başlayınca rahatsız olduk, gidişatın da kötüye gitmesi sebebiyle uzlaşma sağlanabilmesi adına, setten çıkıp sanatçılar grubu olarak Kadir Topbaş, dönemin Valisi Avni Mutlu ve dönemin başbakanı ile görüştük ve bir daha da Gezi Parkı’na da gitmedik. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Rıza Kocaoğlu ise ifadesinde Mehmet Ali Alabora’yı Oyuncular Sendikası Başkanı olduğu için tanıdığını anlatarak, “Mehmet Ali Alabora’nın numarası bende yoktur, bir irtibatımız olduğunu da hatırlamıyorum” dedi.

Rıza Kocaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu fotoğraftaki kalabalığın içerisinde bulunan kişi benim, Halit Ergenç’in arkasında bulunuyorum. Mehmet Ali Alabora’yı O dönem oyuncular Sendikası başkanı diye hatırlıyor. Ben de bu sendikaya üyeyim. Telif haklarımız vs olduğu için sendikaya üye oldum fakat sendika kapsamında Mehmet Ali Alabora İle hiçbir görüşmem olmadı. Ben Gezi Parkı’na çok yakın Cihangir Caddesi’nde oturuyordum. O dönem Gezi Parkı’na gittiğimde sanatçı arkadaşlarımı gördüm. Ben de yanlarına gittim ve hep beraber burada bulunduk. Bana gösterdiğiniz Mehmet Ali Alabora, Halit Ergenç ve daha bir çok oyuncunun bulunduğu fotoğrafta bulunma sebebim sanatçı arkadaşlarımla bir arada olmamdan kaynaklıdır. Burada bulunmamın Mehmet Ali Alabora ile bir ilgisi yoktur. Hatırladığım kadarıyla gösterdiğiniz fotoğrafta Gezi Parkı’nın devlet tarafından halka açıldığı bilgisi gelmesi üzerine parka doğru giderken çekilmiştir. Bana o dönem Oyuncular Sendikası’ndan herhangi bir bildiri gelmedi.”