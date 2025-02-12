Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Washington ziyaretini erteledi

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'nın dün ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Donald Trump'ın ikinci döneminin başlamasından bu yana Washington'a yapacağı duyurulan ziyaretini "ikinci bir duyuruya kadar" erteledi.

Kaynaklara göre Kahire, ABD Başkanı Trump'ın Gazzelilerin Ürdün veya Mısır'a gönderilmesi planına ilişkin olarak çok sayıda yanıt gönderdi; Mısır, Gazze'ye ilişkin planla ilgili tutumunu değiştirmedi.

Mısırlı yetkililer Gazzelilerin yer değiştirmesi için toprak tahsis edilmesi önerisini kesin bir dille reddederek Filistinlilerin kendi toprakları dışına yerleştirilmesi tartışmalarına kapıyı kapattı.

Kaynaklar Kahire'nin Gazze için bölge sakinlerinin yerlerinden edilmesini içermeyen iki yeniden inşa planı hazırladığını da sözlerine ekledi. Mısırlı kaynaklar, Filistinlilerin Gazze dışına zorla yerleştirilmesine karşı kesin tutumlarını yineleyerek önceliğin Gazze'nin kendi içinde yeniden inşa edilmesinde olduğunu vurguladı.