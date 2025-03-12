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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında iddianame: İşte istenen ceza

Ayşe Barım davasında yalancı şahitlik yaptıkları iddiasıyla Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında iddianame hazırlandı. İki oyuncu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Haber Merkezi
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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında iddianame: İşte istenen ceza
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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında, Ayşe Barım davasında yalancı şahitlik yaptıkları gerekçesiyle iddianame hazırlandı. İki oyuncu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Ne olmuştu?

Ayşe Barım hakkında Gezi direnişi planlayıcılarından olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler 'tanık' sıfatıyla ifade vermişti.

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