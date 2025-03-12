Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyeti randevu isterse veririm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, DEM Parti İmralı heyetine talep etmeleri halinde randevu vereceğini söyledi.

Demirtaş sorusuna yanıt vermedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile görüştü. Demirtaş mektup yazarak 'Sürece katkı vermek isterim' dedi. Bu sürecin içerisine Demirtaş'ın dahil olması söz konusu olur mu?" sorusu yöneltildi. Erdoğan gazetecinin sorusunu dikkatle dinledi ancak soruya yanıt vermedi.