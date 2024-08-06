  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür mesajı
Takip Et

Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür mesajı

Hamas Hareketi, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran’da alçakça suikasta uğramasının ardından ilk andan itibaren taziyelerini sunduğundan ve cenazeye büyük bir heyetle katılımından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür mesajı
Takip Et

Hamas, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Hareketin lideri Haniye’nin suikasta uğraması nedeniyle taziye dileklerini sunan tüm ülke liderleri, hükümetler ve kişilere teşekkür etti.

"Türkiye'ye teşekkür ederiz"

İlk andan itibaren başsağlığı dilekleri ve cenaze törenine yoğun katılım sebebiyle Türkiye’ye teşekkür eden Hamas, “İlk anlardan itibaren, Cumhurbaşkanı ve yetkilileri olarak başsağlığı dileyen ve cenaze törenine resmi ve halk düzeyinde en büyük katılımı sağlayan Türkiye'ye, cumhurbaşkanı, hükümet, parlamento ve halk olarak teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı ve halkının yanı sıra Katar'a da cenazenin karşılanması ve defnedilmesinden dolayı teşekkür edildi.

Hamas açıklamasında, "Şehitlerimizin kanına ve halkımızın fedakarlıklarına, toprakların özgürleştirilmesi, tam egemen ve bağımsız, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurma yönündeki umutlarına ve özlemlerine sadık kalacağımızı beyan ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Instagram kapanınca çözümü VPN'de bulanlara önemli uyarılar: Hesaplarınızdan olmayınInstagram kapanınca çözümü VPN'de bulanlara önemli uyarılar: Hesaplarınızdan olmayınGündem

 

KKTC'de enflasyon artış hızı yıllık bazda gerilediKKTC'de enflasyon artış hızı yıllık bazda gerilediEkonomi

 

Gündem
CHP'den Sağlık Bakanlığı atamalarına tepki: Çifte maaş uygulaması...
CHP'den Sağlık Bakanlığı atamalarına tepki
Bakanlık duyurdu: Av sezonu için geri sayım
Bakanlık duyurdu: Av sezonu için geri sayım
Su kavgasında kan aktı: 3 kişi hayatını kaybetti
Su kavgasında kan aktı: 3 kişi hayatını kaybetti
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyindeki 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyindeki 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Uraloğlu'dan Instagram açıklaması: Ciddi bir aşama kaydettik
Instagram açıklaması: Ciddi bir aşama kaydettik
İstanbul'un plajlarına İETT seferleri başladı
İstanbul'un plajlarına İETT seferleri başladı