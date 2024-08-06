KKTC'de enflasyon artış hızı yıllık bazda geriledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temmuz ayında enflasyon artış hızı keskin bir şekilde yavaşladı. Bir önceki ay %83,17 seviyesinde olan tüketici fiyatları %72,51 seviyesine indi.

KKTC İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında bir önceki aya göre tüketici fiyat artışı %3,51 oldu. Bir önceki ay artış %4,48 seviyesindeydi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %15,11 ile Haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %7,12, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %6,04, Lokanta ve Oteller ana grubunda %5,34, Eğlence ve Kültür ana grubunda %5,05, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %3,39, Sağlık ana grubunda %2,83, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %2,83, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %2,71, Ulaştırma ana grubunda %1,71, Eğitim ana grubunda %0,37, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %0,31 artış yaşandı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 503 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 67 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kaydedildi. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %163,64 Magazin ve Dergi (Aylık, Kod:1), %93,97 Maydanoz ve %91,61 ile Kırmızı Lahana olmuştur, En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %40,90 Kavun, %40,30 Patlıcan ve %25,18 ile Taze Bamya oldu.