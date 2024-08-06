KKTC'de enflasyon artış hızı yıllık bazda geriledi
KKTC’nin enflasyon artış hızı yıllık bazda gerilerken, aylık bazda artış hızının gerilemesi etkili oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temmuz ayında enflasyon artış hızı keskin bir şekilde yavaşladı. Bir önceki ay %83,17 seviyesinde olan tüketici fiyatları %72,51 seviyesine indi.
KKTC İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında bir önceki aya göre tüketici fiyat artışı %3,51 oldu. Bir önceki ay artış %4,48 seviyesindeydi.
Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %15,11 ile Haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %7,12, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %6,04, Lokanta ve Oteller ana grubunda %5,34, Eğlence ve Kültür ana grubunda %5,05, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %3,39, Sağlık ana grubunda %2,83, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %2,83, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %2,71, Ulaştırma ana grubunda %1,71, Eğitim ana grubunda %0,37, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %0,31 artış yaşandı.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 503 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 67 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kaydedildi. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %163,64 Magazin ve Dergi (Aylık, Kod:1), %93,97 Maydanoz ve %91,61 ile Kırmızı Lahana olmuştur, En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %40,90 Kavun, %40,30 Patlıcan ve %25,18 ile Taze Bamya oldu.