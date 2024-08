Hastane kurşunlanmıştı: Ünlü estetikçi 'sahte imzayla üzerine geçirmek istedi' iddiası

Takip Et

Küçükçekmece’de bulunan özel bir hastaneye 3 ay önce silahlı saldırı düzenlendi. Kurşun yağmuruna tutulan olay sonrası başlatılan incelemeler sonrası biri doktor toplam 11 kişi gözaltına alındı. Doktor ve yanlarında bulunan kişilerin saldırıdan önce hastaneye geldikleri anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, geçen haziran ayından Küçükçekmece’de bulunan bir özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre hastanenin işletmesi için ruhsat sahibiyle anlaşan Op. Dr. M.Y. bir süre sonra hastanenin ruhsatını sahte imza ile kendi üzerine geçirmek istedi. Bunu fark eden ruhsat sahibi işletme sözleşmesini iptal etti ve doktor M.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine hastaneden ayrılan doktor 8 Haziran günü hastaneye yanında adamlarıyla birlikte gelerek hastane yetkilileri ve ruhsat sahibinin yakınını tehdit ettiği iddia edildi. Bunun üzerine hastane yetkilileri tarafından polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, kaçmaya çalışan M.Y.’nin yanında gelen kişiler yakalandı. Yaşanan bu anlar hastanenin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

İlk ifadesi ortaya çıktı

Olay anında hastanede bulunan ve şahıslardan şikayetçi olan R.K., emniyette verdiği ilk ifadesinde “Hastanenin tüm tadilat işlerine ben bakmaktayım. Rutin işlerle uğraştığım sırada daha önceden, amcam olan Ş. G. hastaneyi kiraladığı M. isimli şahıs ve yanında 6 şahısla birlikte hastaneye geldiler. Ben bu şahısları hastanenin girişinde gördüm ve yanlarına gittim. Daha önceki bir tarihte bu şahıslar bizim tarafımızdan dolandırıldıklarını iddia ederek şikayetçi olduklarından dolayı ben konuya kısmen hakimdim. M. isimli şahıs bana bağırarak "Patronunu ara çabuk buraya gelsin" dedi. Ben M. isimli şahsa sakin olmasını söyleyerek üst katta bulunan müsait bir odaya davet ettim ve buyurun konuşalım dedim. Odaya çıktığımızda M.Y. isimli şahsın yüksek sesle konuşmasından dolayı hastanede çalışan M.A. ve C. V. isimli çalışanlar odaya geldi. M, isimli şahıs bağırarak "Bu hastaneyi başınıza yıkarım, ya bana 1 milyon dolar vereceksiniz ya da bu hastane artık benimdir. Hepinizi öldürürüm lan" dedi. Bende amcamı arayacağımı, sakin olmasını ve problem ne ise çözüleceğini söyledim. Fakat bu şahsı bir türlü sakinleştiremedim.” dediği öğrenildi.

4 gün sonra hastane kurşunlandı

Yaşanan bu olaydan 4 gün sonra sabaha karşı 05.30 sıralarında motosikletle gelen silahlı saldırganlar tarafından hastane kurşun yağmuruna tutuldu.

Sahte imzayla hastanenin ruhsatını kendi üzerine geçirmek istedi iddiası

Olay sonrasında soruşturmayı yürüten İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla 11 kişiyle birlikte gözaltına alınan doktorun ünlü estetik cerrahi Op. Dr. M.Y. olduğu ortaya çıktı. Yüz ve vücut estetiği alanda uzman olan Op. Dr. M.Y. hakkında şikayette bulunan hastane sahibi Ş.G..’nin iddialarına göre, olaydan önce hastanenin işletmesi için ruhsat sahibiyle anlaşan Op. Dr. M.Y.,’nin bir süre sonra sahte imzayla hastane ruhsatını kendi adına geçirmeye çalıştı. Bu girişimi fark eden ruhsat sahibinin ise M.Y. ile yaptığı işletme sözleşmesini iptal ederek suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Doktorun hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Olay sonrası yapılan soruşturma çerçevesinde doktor ve adamlarının hastaneye geldiği ve hastane yetkililerini tehdit ettikten sonra ayrıldığı anlara ilişkin güven kamera görüntüleri ortaya çıktı.