Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı: Hatay’a siyaset üstü yaklaşılmazsa bu tarihi şehir kaybedilir

Mehmet KAYA / ANTAKYA

“Antakya’nın yaşadığı yıkımı ve çözümüne yönelik adımları unutturmamamız lazım” diyen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “politik mücadele siyasetçiler arasında yapılır. İnsanlarımızdan beklentimiz ise Hatay için mücadeleyi herkes yapsın. Hatay’a bakıp, İstanbul’u kurtaracak dersler de çıkarmalıyız” diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya ve Hatay’ın ilçelerdeki yıkımın boyutlarının tam olarak kavranamadığını belirterek, kentin tarihi dokusu, kimliği, ruhunun korunarak yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi. Lütfü Savaş, “Hatay’a siyaset üstü yaklaşılmazsa bu tarihi şehir kaybedilir” dedi. Savaş, “Burası ruhu olan bir şehir. Sadece binalar yaparak çözemeyiz. Belediye olarak plan yaptık. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin de katkılarıyla 100’den fazla bilim insanıyla, kültürden altyapıya 15 konuda yapılması gerekenleri, sıvılaşma riski vb. her türlü riski gözeten planımız var. Yüzde 95’i bitti, yakında ilan edeceğiz” dedi.

Bir grup gazeteciyle Antakya’da bir araya gelen Lütfü Savaş, kentin tarihi dokusunu ve ruhunu oluşturan bütün yapıların yıkıldığını hatırlatarak, hem bu tarihi dokuyu koruyacak ve hissettirecek, hem de kentin yaşamını oluşturacak bir yapılanma gerektiğini, bunun için de siyasi tartışmaların ötesinde bir yaklaşımın şart olduğunu vurguladı. Savaş, “Antakya’nın yaşadığı bu yıkımı ve çözümüne yönelik adımları unutturmamamız lazım. Politik mücadele siyasetçiler arasında bizim aramızda yapılır. İnsanlarımızdan beklentimiz ise Hatay için mücadeleyi herkes yapsın. Hatay’a bakıp, İstanbul’u kurtaracak dersler de çıkarmalıyız” diye konuştu.

Kurtuluş Caddesi: Herod dönemi dünya tarihinin en önemli buluşlarından birine konu oldu

Antakya’nın tarihi merkezinin arkeolojik önemi de gözetilerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tek yetkili olduğunu belirten Savaş, bu alanın ayağa kaldırılmasına büyük önem verdiklerini, kentin tarihi dokusunun ve kimliğinin korunmasındaki ana nokta olduğunu hatırlattı.

Bu bölgede bulunan Kurtuluş Caddesi’nin Roma döneminde dünyada ışıklandırılan ilk cadde olduğunu ve dünya tarihi açısından büyük önem taşıdığını hatırlatan Savaş, “Tarihi Roma Caddesi'ni mevcut zeminin 8-9 metre altında bulduk. İlk caddenin taşları duruyor. Kral Herod yolu duruyor. Çok büyük maliyetler ancak hep birlikte bir çözüm bulunursa, dünyada eşi benzeri olmayan bir tarihi-turistik kazanım elde edilebilir” dedi.

Bölgenin tasarımına yönelik olarak bir vakıf ile mimarın yanısıra Bakanlık uzmanları ve İngiltere’den bir danışmanlık şirketinin çalıştığını belirten Savaş, dolaylı yoldan Büyükşehir Belediyesi’ne bir teklif gelmekle birlikte şartlı öneriler sunulduğunu ve bu nedenle sürece dahil olamadıklarını belirtti.

Barınma sorunu hala yüksek, yıkım şirketleri hoyrat davranıyor

Kışın ağırlığını hissettirdiği dönemde, barınma sorununun devam ettiğini belirten Lütfü Savaş, özellikle konteyner ihtiyacının hala varlığına işaret etti. Daha önce kentten ayrılıp dönenlerin konteyner tahsisine geç başvurması, önceki taleplerin tamamının yerine getirilememesi nedeniyle sorunlar yaşandığını; çadır kent olmasa da kentin çeşitli noktalarında hala çadırlarda barınmaya çalışanlar bulunduğunu vurguladı.

Kentin bir diğer ivedi sorununun, yıkım şirketlerinin kontrollü çalışmaması olduğunu, sadece Belediye’nin sorumluluğu olan su ve kanalizasyon altyapısı değil, elektrik ve iletişim gibi kentsel altyapıların da bozulduğunu belirten Savaş, bunun mevcut konut ve işyerlerine hizmet götürülmesinde de sıkıntılar doğurduğunu anlattı.

Belediye’nin yıkım sonrası çok az miktardaki acil yardım dışında ilave bir bütçe alamadığını hatırlatan Savaş, acil sorunlardan birinin de su olduğunu; belediye su işletmesinin özellikle ilçe ve köylerdeki su bedellerinin düşüklüğü ve buralara göç nedeniyle tüketim artmasından kaynaklı ağır bir zarar yaşadığını anlattı. Savaş bu zararda, belediye meclisindeki çoğunluk muhalefet grubunun önerisiyle su bedelinin düşürülmesi olduğunu, Sayıştay görüşü de alarak Danıştay’da dava açmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

Hatay GAP İdaresi’ne dahil edilmeli

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay ilinin de GAP Projesine dahil edilerek bölgesel kalkınma idaresi kapsamında olmasını önerdi. Bunun için kampanya başlattıklarını belirten Savaş, “Gaziantep, Kahramanmaraş her ikisi de komşu ve GAP kapsamında. Bu idare kapsamına alınırsa, yatırım ödeneği daha fazla gerçekleşiyor, koordinasyon artıyor. Bu amaçla istiyoruz” dedi.

e-ticaret sitesi kuruluyor, Hatay’dan tüm Türkiye’ye çağrı: oturdugunyerdenal.com

Belediyenin kırsal kalkınma için organik gübre, fi de, tohum, hayvan tırnak bakımı gibi ücretsiz hizmetlerle 45 bin aileyi tarımda tuttuğunu ve gelirlerini artırdığını belirten Lütfü Savaş, yakın zamanda faaliyete geçecek e-ticaret şirketinin tanıtımına hazırlandıklarını söyledi. Savaş, faaliyete geçince herkesi “oturdugunyerdenal” adını verdikleri siteden alışverişe çağırdı.

Hatay’ın il olarak bölünmesi felaket olur

Lütfü Savaş, tartışılan ancak gündemden düşen Hatay’ın bölünerek yeni bir il kurulması projesinin zaman zaman tekrar gündeme taşınacağını duyduklarını belirterek, “Hatay’ın il olarak bölünmesi felaket olur. Gelirin büyük kısmı İskenderun tarafından oluşuyor. Eğer yeni il kurulursa, Hatay, Türkiye’nin en düşük gelirli illerinden biri olacak. Böyle bir yerde gençleri tutamazsınız. Hatay Atatürk’ün şahsi davası ve emanetiyse, korunmalı, geliştirilmeli” dedi.